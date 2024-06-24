Війська рф шість разів обстріляли п'ять громад на Сумщині
Київ • УНН
російські війська шість разів обстріляли п'ять населених пунктів у Сумській області, при цьому було зафіксовано 19 вибухів від артилерії, мінометів, мін і атак безпілотників.
російські війська шість разів обстріляли Сумську область у ніч проти понеділка, під ворожим вогнем опинилися жителі п'яти громад, розташованих у прикордонній зоні. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 19 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Середино-Будська громади,
Деталі
- Хотінська громада: ворог вдарив зі ствольної артилерії (3 вибухи) та мінометів (2 вибухи).
- Великописарівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з АГС (9 вибухів).
- Середино-Будська громада: відбулася атака дронів-FPV (2 вибухи).
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За добу російські окупанти втратили 1300 осіб особливого складу у війни проти України.