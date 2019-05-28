Понад 30 українців загинули на воді за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. На водоймах України за тиждень з 20 по 26 травня загинули 32 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 32 особи", - вказали у відомстві.
Окрім того, за тиждень сталося 999 пожеж, на пожежах врятовано 16 осіб.
"На пожежах загинуло 11 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 714 тис. грн", - додали у ДСНС.
Нагадаємо, цього року потонули вже близько 250 українців.