Более 30 украинцев погибли на воде за неделю

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 23166 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 45049 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 63117 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 78117 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 120314 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137295 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144559 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130093 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130169 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Более 30 украинцев погибли на воде за неделю

Более 30 украинцев погибли на воде за неделю

Киев  •  УНН

 • 8364 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. На водоемах Украины за неделю с 20 по 26 мая погибли 32 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В течение недели на водных объектах погибло 32 человека", - указали в ведомстве.

Кроме того, за неделю произошло 999 пожаров, на пожарах спасено 16 человек.

"На пожарах погибло 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 714 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в этом году утонули уже около 250 украинцев.

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