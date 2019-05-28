Более 30 украинцев погибли на воде за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. На водоемах Украины за неделю с 20 по 26 мая погибли 32 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В течение недели на водных объектах погибло 32 человека", - указали в ведомстве.
Кроме того, за неделю произошло 999 пожаров, на пожарах спасено 16 человек.
"На пожарах погибло 11 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн 714 тыс. грн", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в этом году утонули уже около 250 украинцев.