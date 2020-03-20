Понад 27 тисяч громадян України повернулися з Єгипту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 19:00 до України з курортів Єгипту вже повернулось 27 609 громадян. Про це УНН повідомляє з посиланням на Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України.
"Станом на 19:00 20 березня 27609 громадян України повернулися з Єгипту. 24 283 громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейху, 3 326 - з Хургади", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Посольство продовжує сприяти виїзду з Єгипту тих громадян України, які прибули в країну не в складі туристичних груп.
"За можливості такі громадяни відправляються чартерними рейсами з вільними місцями. Також посольство продовжує складати списки людей, яким треба допомогти повернутися в Україну",- зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Укрзалізниця призначила на 21 березня спеціальний рейс Київ—Мінськ—Рига—Вільнюс та назад для повернення додому громадян України, Білорусі, Литви та Латвії.