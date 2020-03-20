Укрзалізниця призначила спецрейс на 21 березня для повернення українців, білорусів та громадян Балтії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Укрзалізниця призначила на 21 березня спеціальний рейс Київ—Мінськ—Рига—Вільнюс та назад для повернення додому громадян України, Білорусі, Литви та Латвії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".
"Важливо для громадян України, які зараз перебувають у Литві та Латвії! Укрзалізниця призначила на 21 березня рейс поїзда № 31/32 Київ—Мінськ—Рига—Вільнюс та у зворотному напрямі",- йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що поїздом з Києва (відправлення 21 березня о 12:55) можуть потрапити на Батьківщину громадяни Білорусі, Литви та Латвії.
"Зворотній рух потяга — для громадян України — заплановано на 22 березня. О 19:40 потяг вирушає із Риги та зробить зупинки у Шауляї (о 21:58) та у Вільнюсі (о 00:30 23 березня). Потяг прибуде до Києва о 16:42 23 березня", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу проводять перевірку в евакуаційних поїздах. Ними уже повернулось більш як 1150 українців, на фоні введених у Європі обмежень через ситуацію з коронавірусом.