Укрзалізниця призначила спецрейс на 21 березня для повернення українців, білорусів та громадян Балтії

КИЇВ. 20 березня. УНН. Укрзалізниця призначила на 21 березня спеціальний рейс Київ—Мінськ—Рига—Вільнюс та назад для повернення додому громадян України, Білорусі, Литви та Латвії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України".