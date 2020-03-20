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Показали, як перевіряють спецпоїзди з Польщі в Україну: прибуло 1150 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу проводять перевірку в евакуаційних поїздах. Ними уже повернулось більш як 1150 українців, на фоні введених у Європі обмежень через ситуацію з коронавірусом, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Так, державні органи організовують спецрейси, яким із-за кордону повертаються українці, а до своїх країн — іноземці. Такі рейси здійснюються відсьогодні і поїздами.

Перший такий поїзд прибув в пункт пропуску “Мостиська-залізнична станція” після 4-ї ранку. Ним прибуло більше ніж 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. До вагонів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров’я, усім роздали пам’ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів.

Після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець. Їх оформлення відбулося за таким самим механізмом.

Прикордонники наголосили, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми, скарг на самопочуття не надходило.

Нагадаємо, з Польщі до України мають прибути кілька спецпотягів

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