Показали, як перевіряють спецпоїзди з Польщі в Україну: прибуло 1150 осіб

КИЇВ. 20 березня. УНН. У Львівській області, на кордоні з Польщею, співробітники Держприкордонслужби з представниками санітарно-карантинного підрозділу проводять перевірку в евакуаційних поїздах. Ними уже повернулось більш як 1150 українців, на фоні введених у Європі обмежень через ситуацію з коронавірусом, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.