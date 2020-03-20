Показали, как проверяют спецпоезда из Польши в Украину: прибыло 1150 человек

КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.