Показали, как проверяют спецпоезда из Польши в Украину: прибыло 1150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, государственные органы организуют спецрейсы, которым из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы осуществляются с сегодняшнего дня и поездами.
Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.
После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.
Пограничники отметили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.
Напомним, из Польши в Украину должны прибыть несколько спецпоездов.