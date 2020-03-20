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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102669 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105440 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107422 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106216 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115267 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Показали, как проверяют спецпоезда из Польши в Украину: прибыло 1150 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, государственные органы организуют спецрейсы, которым из-за границы возвращаются украинцы, а в свои страны - иностранцы. Такие рейсы осуществляются с сегодняшнего дня и поездами.

Первый такой поезд прибыл в пункт пропуска "Мостиска-железнодорожная станция" после 4-х утра. Им прибыло более 750 украинцев и один иностранец, имеющий вид на жительство. В вагоны поднялись пограничники и представители санитарно-карантинного подразделения. Всем пассажирам измерили температуру. Кроме температурного скрининга и опроса о состоянии здоровья, всем раздали памятки. Каждый прибывший подписал добровольное согласие на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий.

После 7 утра в пункт пропуска прибыл еще один поезд, которым приехало почти 400 украинцев и тоже один иностранец. Их оформление произошло по такому же механизму.

Пограничники отметили, что у всех прибывших температура тела была в пределах нормы, жалоб на самочувствие не поступало.

Напомним, из Польши в Украину должны прибыть несколько спецпоездов.

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