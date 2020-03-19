Криклій повідомив про ще один спецпотяг для вивезення українців із Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На 20 березня відкрито продаж квитків на чотири спеціальні поїзди для вивезення українців з Республіки Польща. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Процес повернення наших триває. На завтра, 20 березня 2020 року, відкрито продаж квитків на чотири спецпотяги з Республіки Польща. Квитки можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці", - повідомив Криклій.
Він повідомив також номери рейсів та час відправлення з Перешимля:
- №717/718 "Пшемисль-Київ", прибуття о 10:30;
- №709/710 "Пшемисль-Київ", прибуття о 19:26;
- №716/715 "Пшемисль-Київ", прибуття о 22:17;
- №706/705 "Пшемисль-Київ", прибуття о 00:46.
Нагадаємо, раніше міністр повідомив про три спецпотяги з Польщі для доставки українців на Батьківщину.