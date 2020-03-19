Завтра із Польщі до Києва відправляться три спецпотяги - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Завтра із Пшемисля до Києва відправиться три спецпотяги. Наріз вже відкритий продаж квитків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
“На завтра, 20 березня, відкрито продаж квитків на три спецпотяги з республіки Польща. Квитки можна придбати виключно на сайті Укрзалізниці”, — зазначив він.
Також він назвав номер рейсів та час відправлення відправлення їх з Пшемисля:
— № 709/710 Пшемисль-Київ о 10:18 відправлення — о 19:26 прибуття;
— № 716/715 Пшемисль-Київ о 13:10 відправлення — о 22:17 прибуття;
— № 706/705 Пшемисль-Київ о 15:45 відправлення — о 00:46 прибуття.
Як раніше повідомлялося в УНН, Міністерство інфраструктури України розширює заходи для повернення українців з-за кордону, для цього розроблено логістику.
Нагадаємо, на Батьківщину з-за кордону повернули вже понад 30 тисяч українців.