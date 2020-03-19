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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109118 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111212 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109727 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 120529 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102663 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106593 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107005 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131717 просмотра

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Завтра из Польши в Киев отправятся три спецпоезда - Криклий

Завтра из Польши в Киев отправятся три спецпоезда - Криклий

Киев  •  УНН

 • 17172 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Завтра с Пшемысля в Киев отправится три спецпоезда. Нарезы уже открытую продажу билетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

“На завтра, 20 марта, открыта продажа билетов на три спецпоезда из республики Польша. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци”, — отметил он.

Также он назвал номер рейсов и время отправления отправления их с Пшемысля:

— № 709/710 Пшемысль-Киев в 10:18 отправление — в 19:26 прибытия;
— № 716/715 Пшемысль-Киев в 13:10 отправление — в 22:17 прибытия;
— № 706/705 Пшемысль-Киев в 15:45 отправление — в 00:46 прибытия.

Как ранее сообщалось в УНН, Министерство инфраструктуры Украины расширяет меры для возвращения украинцев из-за рубежа, для этого разработана логистику.

Напомним, на родину из-за границы вернули уже более 30 тысяч украинцев.

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