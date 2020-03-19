Завтра из Польши в Киев отправятся три спецпоезда - Криклий
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Завтра с Пшемысля в Киев отправится три спецпоезда. Нарезы уже открытую продажу билетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
“На завтра, 20 марта, открыта продажа билетов на три спецпоезда из республики Польша. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци”, — отметил он.
Также он назвал номер рейсов и время отправления отправления их с Пшемысля:
— № 709/710 Пшемысль-Киев в 10:18 отправление — в 19:26 прибытия;
— № 716/715 Пшемысль-Киев в 13:10 отправление — в 22:17 прибытия;
— № 706/705 Пшемысль-Киев в 15:45 отправление — в 00:46 прибытия.
Как ранее сообщалось в УНН, Министерство инфраструктуры Украины расширяет меры для возвращения украинцев из-за рубежа, для этого разработана логистику.
Напомним, на родину из-за границы вернули уже более 30 тысяч украинцев.