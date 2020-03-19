Криклий сообщил о еще одном спецпоезде для вывоза украинцев из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На 20 марта открыта продажа билетов на четыре специальных поезда для вывоза украинцев из Польши. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.
"Процесс возвращения наших продолжается. На завтра, 20 марта 2020 года, открыта продажа билетов на четыре спецпоезда из Польши. Билеты можно приобрести исключительно на сайте Укрзализныци", - сообщил Криклий.
Он сообщил также номера рейсов и время отправления из Перешимля:
- №717 / 718 "Пшемысль-Киев", прибытие в 10:30;
- №709 / 710 "Пшемысль-Киев", прибытие в 19:26;
- №716 / 715 "Пшемысль-Киев", прибытие в 22:17;
- №706 / 705 "Пшемысль-Киев", прибытие в 00:46.
Напомним, ранее министр сообщил о трех спецпоездах из Польши для доставки украинцев на Родину.