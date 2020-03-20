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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104966 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107647 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109585 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108192 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117992 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101928 просмотра

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Укрзализныця назначила спецрейс на 21 марта для возвращения украинцев, белорусов и граждан Балтии

Укрзализныця назначила спецрейс на 21 марта для возвращения украинцев, белорусов и граждан Балтии

Киев  •  УНН

 • 23995 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Укрзализныця назначила на 21 марта специальный рейс Киев-Минск-Рига-Вильнюс и обратно для возвращения домой граждан Украины, Беларуси, Литвы и Латвии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины".

"Важно для граждан Украины, которые сейчас находятся в Литве и Латвии! Укрзализныця назначила на 21 марта рейс поезда № 31/32 Киев-Минск-Рига-Вильнюс и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Сообщается, что поездом из Киева (отправление 21 марта в 12:55) могут попасть на родину граждане Беларуси, Литвы и Латвии.

"Обратное движение поезда - для граждан Украины - запланировано на 22 марта. В 19:40 поезд отправляется из Риги и сделает остановки в Шауляе (в 21:58) и в Вильнюсе (в 00:30 23 марта). Поезд прибудет в Киев в 16:42 23 марта", - отмечается в сообщении.

Напомним, во Львовской области, на границе с Польшей, сотрудники Госпогранслужбы с представителями санитарно-карантинного подразделения проводят проверку в эвакуационных поездах. Ими уже вернулось более 1150 украинцев, на фоне введенных в Европе ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Украинские Национальные Новости

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