Более 27 тысяч граждан Украины вернулись из Египта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на 19:00 в Украину с курортов Египта уже вернулось 27 609 граждан. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.
"По состоянию на 19:00 20 марта 27609 граждан Украины вернулись из Египта. 24283 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 3326 - из Хургады", - говорится в сообщении.
Кроме того, Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп.
"При возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - отмечается в сообщении.
Напомним, Укрзализныця назначила на 21 марта специальный рейс Киев-Минск-Рига-Вильнюс и обратно для возвращения домой граждан Украины, Беларуси, Литвы и Латвии.