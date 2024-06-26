Понад 2,3 млн громадян оновили свої військово-облікові дані - Веніславський
Київ • УНН
2,37 мільйона громадян призовного віку оновили свої військові посвідчення, в основному через додаток "Резерв+".
Станом на сьогодні 2,37 млн громадян призовного віку оновили свої військово-облікові дані. Переважна більшість оновила через додаток "Резерв+". На другому місці - Центри надання адміністративних послуг, а на третьому - ТЦК.
Про це під час брифінгу розповів народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський, передає УНН.
Деталі
Ми досягли головної мети, яку ми закладали в цей законопроєкт, і відповідно в закон, який дії - це провести аудит всіх військовозобов’язаних громадян України, з’ясувати де, хто перебуває, з’ясувати хто придатний до військової служби, хто має право на відстрочку, хто є заброньований і хто може бути мобілізований. Міністерство оборони щодня моніторить ситуацію з оновленням військово-облікових даних, динаміка достатньо позитивна. Станом на ранок я отримав інформацію, що оновили свої військово-облікові дані 2 млн 370 тис. громадян України. Переважна більшість оновила через додаток "Резерв+". На другому місці - ЦНАП, а на третьому - ТЦК
Він додав, що закон забезпечує проведення тих мобілізаційних заходів, які здійснюють ТЦК.
"Я думаю, що він виконав ту головну місію, яку в нього закладали", - додав Веніславський.
Нагадаємо
У застосунку "Резерв+" немає функціоналу надсиланням електронних повісток. Поки не буде ухвалено відповідне законодавство, такого функціоналу в "Резерв+" розроблятися не буде.