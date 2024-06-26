По состоянию на сегодня 2,37 млн граждан призывного возраста обновили свои военно-учетные данные. Подавляющее большинство обновило через приложение " Резерв+". На втором месте - центры предоставления административных услуг, а на третьем - ТЦК.

Об этом во время брифинга рассказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки Федор Вениславский, передает УНН.

Детали

Мы достигли главной цели, которую мы закладывали в этот законопроект, и соответственно в закон, какие действия - это провести аудит всех военнообязанных граждан Украины, выяснить где, кто находится, выяснить кто пригоден к военной службе, кто имеет право на отсрочку, кто забронирован и кто может быть мобилизован. Министерство обороны ежедневно мониторит ситуацию с обновлением военно-учетных данных, динамика достаточно позитивная. По состоянию на утро я получил информацию, что обновили свои военно-учетные данные 2 млн 370 тыс. граждан Украины. Подавляющее большинство обновило через приложение " Резерв+". На втором месте - ЦПАУ, а на третьем-ТЦК - сказал Вениславский.

Он добавил, что закон обеспечивает проведение тех мобилизационных мероприятий, которые осуществляют ТЦК.

"Я думаю, что он выполнил ту главную миссию, которую в него закладывали", - добавил Вениславский.

Напомним

В приложении " Резерв+ " нет функционала отправки электронных повесток. Пока не будет принято соответствующее законодательство, такого функционала в "Резерв+" разрабатываться не будет.