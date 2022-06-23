Понад 108 годин: на Дніпропетровщині загасили пожежу на нафтобазі після ракетних ударів

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"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари. Приборкували полум’я понад 108 годин", - повідомив Резніченко у Telegram.

Голова ОВА вказав, що та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. 8-ро з них - у лікарні.

Доповнення

На Дніпропетровщині під ворожі удари потрапили уже понад 90 населених пунктів.