Понад 108 годин: на Дніпропетровщині загасили пожежу на нафтобазі після ракетних ударів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. На Дніпропетровщині ліквідували пожежу на нафтобазі після ракетних ударів російських військ, знадобилося понад 108 годин, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари. Приборкували полум’я понад 108 годин", - повідомив Резніченко у Telegram.
Голова ОВА вказав, що та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. 8-ро з них - у лікарні.
Доповнення
На Дніпропетровщині під ворожі удари потрапили уже понад 90 населених пунктів.