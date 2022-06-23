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Понад 108 годин: на Дніпропетровщині загасили пожежу на нафтобазі після ракетних ударів

Понад 108 годин: на Дніпропетровщині загасили пожежу на нафтобазі після ракетних ударів

Київ • УНН

 • 76770 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. На Дніпропетровщині ліквідували пожежу на нафтобазі після ракетних ударів російських військ, знадобилося понад 108 годин, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі у Новомосковському районі, що сталася через ворожі ракетні удари. Приборкували полум’я понад 108 годин", - повідомив Резніченко у Telegram.

Голова ОВА вказав, що та ворожа атака забрала життя 3-х людей, 14 отримали опіки та поранення. 8-ро з них - у лікарні.

Доповнення

На Дніпропетровщині під ворожі удари потрапили уже понад 90 населених пунктів.

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