Дніпропетровщина: під ворожі удари потрапили уже понад 90 населених пунктів

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"206 воєнних злочинів вчинив ворог у нашій області. 206 кримінальних справ відкриті через ці злочини. Агресор б’є по цивільних об'єктах, понад 90 населених пунктів регіону мають руйнування. Найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони", – заявив Резніченко у Telegram.

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Зі слів голови ОВА, під ударами будинки, школи, дитячі садки, лікарні, промислові підприємства, а атаки забрали життя 21 людини.

Слідство по кожному злочину триває та справи передадуть до міжнародних судів, наголосив Резніченко.

Нагадаємо

Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині.