Дніпропетровщина: під ворожі удари потрапили уже понад 90 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Дніпропетровській області ворог здійснив 206 воєнних злочинів, вже відкрито кримінальні справи. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"206 воєнних злочинів вчинив ворог у нашій області. 206 кримінальних справ відкриті через ці злочини. Агресор б’є по цивільних об'єктах, понад 90 населених пунктів регіону мають руйнування. Найбільше постраждали Синельниківський та Криворізький райони", – заявив Резніченко у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, під ударами будинки, школи, дитячі садки, лікарні, промислові підприємства, а атаки забрали життя 21 людини.
Слідство по кожному злочину триває та справи передадуть до міжнародних судів, наголосив Резніченко.
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