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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині

Окупанти вночі обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 143154 перегляди

КИЇВ. 22 червня. УНН. Голова Днапропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли двох громад області за ніч. Про це інформує УНН.

Цитата

"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів з різної зброї обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомив голова ОВА, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла.

В інших районах області на ранок 22 червня - спокійно.

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