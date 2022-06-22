Оккупанты ночью обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах двух общин области за ночь. Об этом информирует УНН.
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"В Криворожском районе снова неспокойно. Враг несколько раз из разного оружия обстрелял две общины - Апостоловскую и Зеленодольскую", - говорится в сообщении.
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Как сообщил глава ОВА, люди не пострадали. В Великой Костроме есть разрушение. В деревне нет света.
В других районах области на утро 22 июня – спокойно.
Напомним
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