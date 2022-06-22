Днепропетровская область: под вражеские удары попали уже более 90 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Днепропетровской области враг совершил 206 военных преступлений, уже возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"206 военных преступлений совершил враг в нашей области. 206 уголовных дел открыты из-за этих преступлений. Агрессор бьет по гражданским объектам, более 90 населенных пунктов региона имеют разрушения. Больше всего пострадали Синельниковский и Криворожский районы", – заявил Резниченко в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, под ударами дома, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия, а атаки унесли жизни 21 человека.
Следствие по каждому преступлению продолжается и дела передадут в международные суды, подчеркнул Резниченко.
Напомним
Оккупанты ночью обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады в Днепропетровской области.