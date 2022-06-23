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13:44 • 26708 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 40620 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 43617 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 21142 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 56067 просмотра

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Более 108 часов: в Днепропетровской области потушили пожар на нефтебазе после ракетных ударов

Более 108 часов: в Днепропетровской области потушили пожар на нефтебазе после ракетных ударов

Киев • УНН

 • 76770 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Днепропетровской области ликвидировали пожар на нефтебазе после ракетных ударов российских войск, понадобилось более 108 часов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.

Цитата

"Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов. Укрощали пламя более 108 часов", - сообщил Резниченко в Telegram.

Глава ОВА указал, что та вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице.

Дополнение

В Днепропетровской области под вражеские удары попали уже более 90 населенных пунктов.

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