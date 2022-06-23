Более 108 часов: в Днепропетровской области потушили пожар на нефтебазе после ракетных ударов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Днепропетровской области ликвидировали пожар на нефтебазе после ракетных ударов российских войск, понадобилось более 108 часов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе, который произошел из-за вражеских ракетных ударов. Укрощали пламя более 108 часов", - сообщил Резниченко в Telegram.
Глава ОВА указал, что та вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. 8 из них - в больнице.
Дополнение
В Днепропетровской области под вражеские удары попали уже более 90 населенных пунктов.