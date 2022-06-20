Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до трьох

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“Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години”, – написав Резніченко у своєму Telegram.

Нагадаємо

18 червня окупанти вдарили ракетами по нафтобазі Новомосковського району на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки вибухнув резервуар з паливом.