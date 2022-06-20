Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до трьох
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Рятувальники знайшли тіло третьої людини, яка загинула внаслідок ворожого ракетного удару по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, передає УНН.
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“Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей. Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години”, – написав Резніченко у своєму Telegram.
Нагадаємо
18 червня окупанти вдарили ракетами по нафтобазі Новомосковського району на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожої атаки вибухнув резервуар з паливом.