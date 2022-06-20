Ракетный удар по нефтебазе в Днепропетровской области: количество погибших выросло до трех
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Спасатели нашли тело третьего человека, который погиб в результате вражеского ракетного удара по нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает УНН.
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“Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек. Только что спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов”, – написал Резниченко в своем Telegram.
Напомним
18 июня оккупанты ударили ракетами по нефтебазе Новомосковского района в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки взорвался резервуар с топливом.