Понад 100 тисяч: Генштаб підтвердив кількість знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 100 400 осіб, 3003 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"Понад 100 000 російських окупантів ліквідовано", - повідомили у Генштабі.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 22.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 100 400 (+660) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3003 (+1) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од.,
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- артилерійських систем – 1978 (+6) од.,
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- РСЗВ – 413 (+1) од.,
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- засобів ППО ‒ 212 (+0) од.,
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- літаків – 283 (+1) од.,
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- гелікоптерів – 267 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
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Доповнення
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