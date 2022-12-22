Более 100 тысяч: Генштаб подтвердил количество уничтоженных оккупантов

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 400 человек, 3003 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.