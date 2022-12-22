Более 100 тысяч: Генштаб подтвердил количество уничтоженных оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 100 400 человек, 3003 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Цитата
"Более 100 000 российских оккупантов ликвидировано", - сообщили в Генштабе.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 22.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 100 400 (+660) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3003 (+1) ед.,
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- боевых бронированных машин ‒ 5981 (+2) ед.,
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- артиллерийских систем – 1978 (+6) ед.,
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- РСЗО – 413 (+1) ед.,
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- средств ПВО ‒ 212 (+0) ед.,
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- самолетов – 283 (+1) ед.,
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- вертолетов – 267 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед.,
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- специальной техники ‒ 178 (+0).
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