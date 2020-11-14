Понад 100 співробітників охорони Трампа захворіли на COVID-19

"За словами трьох людей, знайомих з агентством, понад 130 співробітників секретних служб, які допомагають захистити Білий дім і президента під час поїздки, нещодавно отримали наказ про ізоляцію або карантин, оскільки вони виявили позитивний результат на коронавірус або мали тісний контакт із зараженими колегами...", - йдеться в повідомленні.

Джерела видання повідомляють, що спалах став наслідком масштабних передвиборчих мітингів Трампа та його поїздок по країні. Для його безпеки на кожному заході були задіяні десятки співробітників Секретної служби.

В результаті близько 10% співробітникам наказано піти на карантин.

Нагадаємо, станом на ранок суботи у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, заразилися понад 53,2 млн осіб.