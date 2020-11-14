Пандемія: у світі на COVID-19 захворіли понад 53 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 53 284 867 людей, з них одужало 34 394 784. Кількість померлих зросла до 1 301 054.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 727 885), Індія (8 728 795), Бразилія (5 810 652), Франція (1 915 677), Росія (1 865 395), а також Іспанія (1 458 591), Велика Британія (1 321 031), Аргентина (1 296 378), Колумбія (1 182 697) та Італія (1 107 303).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (244 302), Бразилії (164 737), Індії (128 668) та Мексиці (97 056).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 512 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни — 11 787. За останню добу в Україні 172 летальних випадків, за весь час пандемії — 9 317. Одужали за добу 6 155 людей, за весь час — 233 849.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.