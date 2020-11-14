Пандемия: в мире COVID-19 заболели более 53 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире COVID-19 инфицировано 53 284 867 человек, из них выздоровели 34 394 784. Количество умерших возросло до 1 301 054.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (10 727 885), Индия (8 728 795), Бразилия (5 810 652), Франция (1 915 677), Россия (1 865 395), а также Испания (1 458 591), Великобритания (1 321 031), Аргентина (1 296 378), Колумбия (1 182 697) и Италия (1 107 303).
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (244 302), Бразилии (164 737), Индии (128 668) и Мексике (97 056).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 512 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — абсолютный антирекорд для страны — 11 787. За последние сутки в Украине 172 летальных случаев, за все время пандемии — 9317. Выздоровели за сутки 6155 человек, за все время — 233 849.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.