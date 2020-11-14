Более 100 сотрудников охраны Трампа заболели COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более 130 сотрудников Секретной службы США, в частности которая отвечает за охрану высшего руководства страны и президента Дональда Трампа, заболели COVID-19 или находились в тесном контакте с инфицированными коллегами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Washington Post.
"По словам трех человек, знакомых с агентством, более 130 сотрудников секретных служб, помогающих защитить Белый дом и президента во время поездки, недавно получили приказ об изоляции или карантине, поскольку они обнаружили положительный результат на коронавирус или имели тесный контакт с зараженными коллегами...", - говорится в сообщении.
Источники сообщают, что вспышка стала следствием масштабных предвыборных митингов Трампа и его поездок по стране. Для его безопасности на каждом мероприятии были задействованы десятки сотрудников Секретной службы.
В результате около 10% сотрудникам приказано уйти на карантин.
Напомним, по состоянию на утро субботы в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 53,2 млн человек.