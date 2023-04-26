Понад 10 тисяч мирних жителів загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що у наслідок агресії рф в Україні загинуло понад 10 тис. мирних жителів, понад 13 тис. отримали поранення. Про це він сказав під час виступу на відкритих слуханнях Комітету Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ, передає УНН з посиланням на ОГП.
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«Наразі зафіксовано понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених рф в Україні. Понад 10 000 мирних жителів загинули, понад 13 000 – отримали поранення, понад 98 000 об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані», - повідомив Костін.
Він зазначив, що Україна сподівається на підтримку ЄС у створенні Реєстру збитків та подальшу співпрацю у розшуку та арешті активів, пов’язаних з фінансуванням агресії.
Окрім того, він завив, що першочергове зобов’язання України – покласти край безкарності за найсерйозніші злочини.
«Ми залишаємося відданими розслідуванню воєнних злочинів, злочину геноциду та злочину агресії. Дякую за міцну позицію, підтримку та практичні кроки щодо створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії (ICPA). Він збиратиме та координуватиме інформацію і докази проти лідерів, відповідальних за планування, підготовку, початок або ведення цієї агресивної війни для майбутніх судових процесів», - сказав Костін.
Він повідомив, що планується, що ICPA запрацює з кінця червня поточного року (на базі Євроюсту).
«Ще довго одним з пріоритетів України залишатиметься відшкодування збитків і руйнувань, завданих росією. Світовий банк оцінює збитки в 411 мільярдів доларів, агресор має заплатити», - наголосив Костін.
Доповнення
В новому звіті Організації Об'єднаних Націй повідомлялося, що понад 8,5 тисяч мирних жителів загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф.