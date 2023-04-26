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Более 10 тысяч мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф

Киев • УНН

 • 436053 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что в результате агрессии рф в Украине погибло более 10 тыс. мирных жителей, более 13 тыс. получили ранения. Об этом он сказал во время выступления на открытых слушаниях Комитета Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел, передает УНН со ссылкой на ОГП.

Цитата

«В настоящее время зафиксировано более 80 000 военных преступлений, совершенных рф в Украине. Более 10 000 мирных жителей погибли, более 13 000 – получили ранения, более 98 000 объектов гражданской инфраструктуры были повреждены или разрушены», - сообщил Костин.

Он отметил, что Украина надеется на поддержку ЕС в создании Реестра убытков и дальнейшее сотрудничество в розыске и аресте активов, связанных с финансированием агрессии.

Кроме того, он завил, что первоочередное обязательство Украины – положить конец безнаказанности за самые серьезные преступления.

«Мы остаемся преданными расследованию военных преступлений, преступления геноцида и преступления агрессии. Спасибо за твердую позицию, поддержку и практические шаги по созданию Международного центра по преследованию преступлений агрессии (ICPA). Он будет собирать и координировать информацию и доказательства против лидеров, ответственных за планирование, подготовку, начало или ведение этой агрессивной войны для будущих судебных процессов», - сказал Костин.

Он сообщил, что планируется, что ICPA заработает с конца июня текущего года (на базе Евроюста).

«Еще долго одним из приоритетов Украины будет оставаться возмещение ущерба и разрушений, нанесенных россией. Всемирный банк оценивает ущерб в 411 миллиардов долларов, агрессор должен заплатить», - подчеркнул Костин.

Дополнение

В новом отчете Организации Объединенных Наций сообщалось, что более 8,5 тысячи мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф.

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