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ООН: понад 8,5 тисяч мирних жителів загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 361546 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні загинуло понад 8,5 тисяч мирних жителів, ще понад 14 тисяч – поранено. Про це йдеться в новому звіті Організації Об'єднаних Націй, передає УНН.

Деталі

З 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 23 015 жертв серед цивільного населення в Україні. Серед них – 8 574 загиблих і 14 441 поранених.

На підконтрольній українському уряду територіях загалом зафіксовано 18 514 жертв (6 661 загиблих і 11 853 поранених):

У Донецькій і Луганській областях: 9 526 жертв (3 963 загиблих і 5 563 поранених);

В інших регіонах: 8 988 жертв (2 698 загиблих і 6 290 поранених).

На тимчасово-окупованих територіях російською федерацією зафіксовано 4 501 жертву. Серед них – 1 913 загиблих і 2 588 поранених.

На захоплених територіях Донецької та Луганської областей відомо про 3003 жертви: 663 загиблих і 2340 поранених.

В інших регіонах: 1498 жертв (1250 загиблих і 248 поранених).

Додамо

“УВКПЛ вважає, що фактичні цифри є значно вищими, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення", – ідеться у звіті.

ООН також наводить цифри про жертви серед цивільного населення з 1 по 23 квітня 2023 року.

Так, загалом зафіксувало 405 жертв. Серед них:

- 104 загиблих (49 чоловіків, 28 жінок, 2 хлопчики, 1 дівчинка, а також 24 дорослих, стать яких поки що не відома);

- 301 поранений (101 чоловік, 73 жінки, 6 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 119 дорослих, стать яких поки що не відома).

На підконтрольній українському уряду територіях зафіксовано:

83 загиблих і 257 поранених у 88 населених пунктах.

На окупованих росією територіях загинула 21 людина, ще 44 дістали поранення в 11 населених пунктах.

Доповнення

Віцепрем'єрка–міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 56 дітей все ще залишаються в прифронтових населених пунктах Донецької області.

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