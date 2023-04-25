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Актуальное
ООН: более 8,5 тысяч мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф

ООН: более 8,5 тысяч мирных жителей погибли в Украине с начала полномасштабного вторжения рф

Киев • УНН

 • 361541 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии в Украине погибло более 8,5 тысяч мирных жителей, еще более 14 тысяч – ранены. Об этом говорится в новом отчете Организации Объединенных Наций, передает УНН.

Детали

С 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2023 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 23 015 жертв среди гражданского населения в Украине. Среди них – 8 574 погибших и 14 441 раненых.

На подконтрольной украинскому правительству территориях всего зафиксировано 18 514 жертв (6 661 погибших и 11 853 раненых):

В Донецкой и Луганской областях: 9 526 жертв (3 963 погибших и 5 563 раненых);

В остальных регионах: 8 988 жертв (2 698 погибших и 6 290 раненых).

На временно-оккупированных территориях российской федерацией зафиксирована 4 501 жертва. Среди них – 1 913 погибших и 2 588 раненых.

На захваченных территориях Донецкой и Луганской областей известно о 3003 жертвах: 663 погибших и 2340 раненых.

В остальных регионах: 1498 жертв (1250 погибших и 248 раненых).

Добавим

“УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения, – говорится в отчете.

ООН также приводит цифры о жертвах среди гражданского населения с 1 по 23 апреля 2023 года.

Так, всего зафиксировало 405 жертв. Среди них:

- 104 погибших (49 мужчин, 28 женщин, 2 мальчика, 1 девочка, а также 24 взрослых, пол которых пока не известен);

- 301 раненый (101 мужчина, 73 женщины, 6 мальчиков, 2 девочки, а также 119 взрослых, пол которых пока не известен).

На подконтрольной украинскому правительству территориях зафиксировано:

83 погибших и 257 раненых в 88 населенных пунктах.

На оккупированных россией территориях погиб 21 человек, еще 44 получили ранения в 11 населенных пунктах.

Дополнение

Вице-премьер–министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 56 детей все еще остаются в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области.

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