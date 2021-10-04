Понад 10 тис. осіб вакцинували на вихідних в Одесі

Як і раніше вакцинація проводилася безплатно, а охочим при собі потрібно було мати тільки паспорт, ІПН і мобільний телефон, а у разі ревакцинації ще й закордонний паспорт, для заповнення міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Для щеплень на вибір було запропоновано Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.

За минулу добу в Одеській області зареєстрували 215 нових випадків зараження коронавірусом. 2 людини померли, 102 - одужали, повідомили в пресслужбі МОЗ.

З початку пандемії в регіоні зафіксували 155 871 випадок COVID-19, померли 3 307 осіб. Одужали 142 137.