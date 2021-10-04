Более 10 тыс. человек вакцинировались на выходных в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. 10 398 человек привились на выходных в центрах вакцинации в Одессе. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета, пишет УНН.
Как и прежде вакцинация проводилась бесплатно, а желающим при себе нужно было иметь только паспорт, ИНН и мобильный телефон, а в случае ревакцинации ещё и загранпаспорт, для заполнения международного свидетельства о вакцинации. Для прививок на выбор были предложены Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac.
За минувшие сутки в Одесской области зарегистрировали 215 новых случаев заражения коронавирусом. 2 человека умерли, 102 - выздоровели, сообщили в пресс-службе Минздрава.
С начала пандемии в регионе зафиксировали 155 871 случай COVID-19, скончались 3 307 человек. Выздоровели 142 137.