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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Понад 1 млрд дол без урахування «Мрії»: керівництво «Антонова» оцінило збитки підприємства через війну

Понад 1 млрд дол без урахування «Мрії»: керівництво «Антонова» оцінило збитки підприємства через війну

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф «Антонову» завдано збитків в розмірі на понад 1 млрд дол, без урахування вартості знищеного флагмана української авіації – легендарного Ан-225 "Мрія". Про це повідомив в.о. гендиректора держпідприємства Євген Гаврилов в інтервʼю Forbes, передає УНН.

Цитата

«Це попередні цифри. Йдеться про інвестиції саме у відновлення аеродрому. У цю суму не включено витрати на відновлення парку літаків, які постраждали в результаті окупації Гостомеля російськими військами. Завдано збитків на понад 1 млрд дол. На аеродромі, площа якого приблизно 400 га, живого місця не лишилося!», - сказав Гаврилов.

Деталі

За його словами, повністю знищено літаки Ан-74, Ан-26. Серйозно пошкоджено Ан-22 «Антей».

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«Це був єдиний екземпляр, який працював у цивільній авіації. Ми оцінюємо технічну доцільність його відновлення. Також пошкоджено Ан-132Д, Ан-28, Ан-148 та модернізований «Руслан» – Ан-124-100М-150», - розповів Гаврилов.

Гаврилов зазначив, що практично повністю зруйновано інфраструктуру аеродрому та льотно-випробувальної бази: унікальні ангари, побудовані спеціально для технічного обслуговування «Русланів» та «Мрії», лабораторії та інші споруди.

В.о. заступника гендиректора з операційної та адміністративної діяльності Віктор Авдєєв розповів, що потрібна повна реконструкція, а по суті, будівництво нового аеропорту.

«Мається на увазі, треба побудувати термінал, який дозволить створити в Гостомелі вантажний хаб. Він використовуватиметься насамперед «Авіалініями Антонова». Хочемо підвищити привабливість авіакомпанії за рахунок розширення спектру її послуг, більш функціонально використати парк літаків для міжнародних перевезень. Частину складських приміщень пропонуватимемо в оренду іншим вантажним авіакомпаніям», - сказав Авдєєв.

За його словами, крім того, у Гостомелі буде створено компанію під умовною назвою Antonov Technic, яка забезпечуватиме повний комплекс технічного обслуговування літаків сімейства «Ан» та, можливо, інших типів повітряних суден.

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