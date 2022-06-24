Более 1 млрд долл без учета «Мрии»: руководство «Антонова» оценило убытки предприятия из-за войны

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КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф «Антонову» нанесен ущерб в размере более чем на 1 млрд долл, без учета стоимости уничтоженного флагмана украинской авиации – легендарного Ан-225 "Мрия". Об этом сообщил и.о. гендиректора госпредприятия Евгений Гаврилов в интервью Forbes, передает УНН.

Цитата

«Это предварительные цифры. Речь идет об инвестициях именно в восстановление аэродрома. В эту сумму не включены расходы по восстановлению парка самолетов, пострадавших в результате оккупации Гостомеля российскими войсками. Нанесен ущерб более чем на 1 млрд долл. На аэродроме, площадь которого примерно 400 га, живого места не осталось!», – сказал Гаврилов.

Детали

По его словам, полностью уничтожены самолеты Ан-74, Ан-26. Серьезно поврежден Ан-22 «Антей».

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«Это был единственный экземпляр, работавший в гражданской авиации. Мы оцениваем техническую целесообразность его обновления. Также поврежден Ан-132Д, Ан-28, Ан-148 и модернизированный «Руслан» – Ан-124-100М-150», - рассказал Гаврилов.

Гаврилов отметил, что практически полностью разрушена инфраструктура аэродрома и летно-испытательной базы: уникальные ангары, построенные специально для технического обслуживания «Русланов» и «Мрии», лаборатории и другие сооружения.

И.о. заместителя гендиректора по операционной и административной деятельности Виктор Авдеев рассказал, что требуется полная реконструкция, а по сути строительство нового аэропорта.

«Имеется в виду, нужно построить терминал, который позволит создать в Гостомеле грузовой хаб. Он будет использоваться прежде всего «Авиалиниями Антонова». Хотим повысить привлекательность авиакомпании за счет расширения спектра ее услуг, более функционально использовать парк самолетов для международных перевозок. Часть складских помещений будем предлагать в аренду другим грузовым авиакомпаниям», – сказал Авдеев.

По его словам, кроме того, в Гостомеле будет создана компания под условным названием Antonov Technic, которая будет обеспечивать полный комплекс технического обслуживания самолетов семейства «Ан» и, возможно, других типов воздушных судов.

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