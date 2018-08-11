Помпео обговорив з Фріланд дипломатичний конфлікт Оттави і Ер-Ріяда, Іран та Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео обговорив з главою МЗС Канади Христею Фріланд дипломатичний конфлікт між Оттавою та Ер-Ріядом, а також Іран і Україну. Про це йдеться в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, поширеній за підсумками телефонної розмови політиків, передає УНН.
МЗС Канади 3 серпня висловило стурбованість з приводу затримання громадських активістів в Саудівській Аравії і зажадало їх негайно звільнити. У відповідь на це саудівське МЗС заявило, що позиція Канади “представляє собою відкрите втручання у внутрішні справи королівства” і “суперечить основам міжнародного права”.
Ер-Ріяд відкликав свого посла для консультацій, оголосив главу дипмісії Канади персоною нон грата і заявив про припинення нових торгових і фінансових операцій з Канадою. Саудівське відомство дало послу добу на те, щоб покинути країну. Пізніше Саудівська Аравія заявила про припинення програм з надання медичної допомоги в Канаді, скасування спільних освітніх проектів і призупинила імпорт канадського зерна.
Як повідомляв УНН, у поліції Канади заявили, що стрілянину в Фредеріктоні відкрив 48-річний місцевий житель.