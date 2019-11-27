Помічник президента РФ: Путін і Зеленський можуть провести окрему зустріч 9 грудня в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президенти Росії і України Володимир Путін і Володимир Зеленський можуть провести в Парижі 9 грудня окрему двосторонню зустріч на полях саміту “нормандської четвірки”, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Я думаю, що до цього справа йде, щоб провести окрему зустріч (президентів РФ і України)”, — сказав журналістам помічник російського лідера Юрій Ушаков.
“Вони (Путін і Зеленський) будуть знаходитися в одному приміщенні, думаю, вони переговорять один з одним”, — додав він.
Ушаков зазначив, що програма візиту російського лідера в Париж поки узгоджується. “Вона буде складатися з трьох основних елементів: на початку — переговори, потім робочий обід і потім прес-конференція”, — сказав представник Кремля. Він допустив, що на прес-конференцію можуть вийти лідери всіх чотирьох країн — учасниць “нормандського формату” — Росії, Німеччини, Франції та України, — проте остаточно це питання не узгоджене.
За словами Ушакова, також можливі “окремі двосторонки, про які ще належить домовитися”.
Як передавав УНН раніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не дав точної відповіді на питання, чи пройде окрема зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського під час саміту в “нормандському форматі” у Парижі.