Помощник президента РФ: Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести в Париже 9 декабря отдельную двустороннюю встречу на полях саммита “нормандской четверки”, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу (президентов РФ и Украины)”, — сказал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

“Они (Путин и Зеленский) будут находиться в одном помещении, думаю, они переговорят друг с другом”, — добавил он.

Ушаков заметил, что программа визита российского лидера в Париж пока согласовывается. “Она будет состоять из трех основных элементов: в начале — переговоры, потом рабочий обед и потом пресс-конференция”, — сказал представитель Кремля. Он допустил, что на пресс-конференцию могут выйти лидеры всех четырех стран — участниц “нормандского формата” — России, Германии, Франции и Украины, — однако окончательно этот вопрос не согласован.

По словам Ушакова, также возможны “отдельные двусторонки, о которых еще предстоит договориться”.

Как сообщал УНН ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.

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