Помічник Держсекретаря США і посол України проведуть зустріч у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У вівторок 3 липня помічник Державного секретаря США з питань освіти та культури Марі Ройс має провести зустріч з послом України в США Валерієм Чалим, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.
“О 3:00 після полудня помічник Державного секретаря Ройс зустрінеться з послом України у США Валерієм Чалим у Державному Департаменті”, — йдеться в порядку денному Держдепу.
У плануванні також зазначено, що зустріч закрита для висвітлення в пресі.
В посольстві підтвердили факт зустрічі.
Як повідомляв УНН, заступник Державного секретаря США Джон Салліван заявив, що адміністрація Президента США Дональда Трампа і особисто Дональд Трамп вважають питання забезпечення безпеки в Україні і підтримки реформ, запроваджених Урядом, одним з найбільш важливих.