Помощник госсекретаря США и посол Украины проведут встречу в закрытом режиме

“В 3:00 после полудня помощник Государственного секретаря Ройс встретится с послом Украины в США Валерием Чалым в Государственном Департаменте”, — говорится в повестке дня Госдепа.

В планировании также указано, что встреча закрыта для освещения в прессе.

В посольстве подтвердили факт встречи.

Как сообщал УНН, заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что администрация Президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных.