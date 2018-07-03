Помощник госсекретаря США и посол Украины проведут встречу в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во вторник 3 июля помощник Государственного секретаря США по вопросам образования и культуры Мари Ройс должен провести встречу с послом Украины в США Валерием Чалым, передает УНН со ссылкой на сайт Госдепа.
“В 3:00 после полудня помощник Государственного секретаря Ройс встретится с послом Украины в США Валерием Чалым в Государственном Департаменте”, — говорится в повестке дня Госдепа.
В планировании также указано, что встреча закрыта для освещения в прессе.
В посольстве подтвердили факт встречи.
Как сообщал УНН, заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан заявил, что администрация Президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных.