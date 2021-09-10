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Помер відомий актор “Поліцейської академії”

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Помер Арт Метрано, комік, який зіграв жарти як роль поліцейського Ерні Маузер у другій та третій частинах фільму “Поліцейська академія” . Йому було 84, інформує УНН з посиланням на Hollywood Reporter.

Деталі

Метрано помер 9 вересня у своєму будинку в Авентурі, штат Флорида.

Метрано був відомий за роллю лейтенанта Маузера в другій і третьейчастях комедії «Поліцейська академія», а також в однойменному серіалі 1997-1998 років. Також він зіграв у фільмі 1969 року «Загнаних коней пристрілюють, чи не правдалі?», В серіалі «Старскі і Хатч» (1975-1979), серіалі «Острів фантазій» (1977-1984).

Якийсь час актор був повністю паралізований через падіння і пошкодження спинного мозку, проте пізніше зміг відновити здатність керувати руками і почав пересуватися за допомогою милиць. 

Нагадаємо

Жан-Поль Бельмондо помер у понеділок, 6 вересня, у віці 88 років. Його провели під музику з фінальної сцени фільму “Професіонал” та оплески.

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