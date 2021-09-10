Умер известный актер "Полицейской академии"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Умер Арт Метрано, комик, сыгравший шутки как роль полицейского Эрни Маузер во второй и третьей частях фильма “Полицейская академия”. Ему было 84, информирует УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
Детали
Метрано умер 9 сентября во своем доме в Авентура, штат Флорида.
Метрано был известен по роли лейтенанта Маузера во второй и третьейчастях комедии “Полицейская академия”, а также в одноименном сериале 1997-1998 годов. Также он сыграл в фильме 1969 “Загнанных лошадей пристреливают, не правдали?”, В сериале “Старски и Хатч” (1975-1979), сериале “Остров фантазий” (1977-1984).
Время актер был полностью парализован из-за падения и повреждения спинного мозга, однако позже смог восстановить способность управлять руками и начал передвигаться с помощью костылей.
Напомним
Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник, 6 сентября, в возрасте 88 лет. Его провели под музыку из финальной сцены фильма “Профессионал” и аплодисменты.