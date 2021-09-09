Під музику з фільму “Професіонал” та оплески: у Парижі попрощалися з Жан-Полем Бельмондо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У Парижі попрощалися з актором Жаном-Полем Бельмондо. Його провели під музику з фінальної сцени фільму “Професіонал” та оплески. Про це УНН повідомляє з посиланням на Franceinfo.
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Урочиста церемонія пройшла в паризькому Будинку інвалідів. На ній був присутній президент країни Еммануель Макрон з дружиною та ще близько 700 осіб.
Додамо, що поховання актора відбудеться завтра, 10 вересня, в Сен-Жермен-де-Пре.
Adieu Bébel. pic.twitter.com/tMeBuRaF8D— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 9, 2021
Доповнення
Жан-Поль Бельмондо помер у понеділок, 6 вересня, у віці 88 років.
У понеділок ввечері французькі телеканали поміняли свої програми, віддаючи данину пам’яті Бельмондо. Перший канал TF-1 зібрав біля екранів понад 3 мільйони глядачів фільмом “Улюбленець долі” (1988). За цю картину режисера Клода Лелуша актор отримав головну кінопремію Франції “Сезар”. Ведучий суспільний канал France 2 показав одну з культових комедій за участю Бельмондо — “Ас з асів” (1982), зібравши більше ніж 3,5 мільйона телеглядачів.