Помер актор Жан-Поль Бельмондо

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Як повідомляє AFP з посиланням на адвоката артиста, Бельмондо помер у понеділок, 6 вересня, у віці 88 років.

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Жан-Поль Бельмондо — французький актор, славу якому принесла роль у маніфесті французької “нової хвилі” — фільмі “На останньому подиху” (1960). У перших своїх картинах він створив образ юного бунтаря з чарівною усмішкою (нагадував голлівудського Джеймса Діна), став об’єктом культового поклоніння європейської молоді (“бельмондизм”). У зрілішому віці перекинувся на гострохарактерні ролі в комедіях та бойовиках.

Зіграв яскраві ролі в фільмах “Чочара”, “Жінка є жінка”, “Ставіскі”, “Професіонал”, “Божевільний П’єро”, “Мавпа взимку”, “Стукач”, “Борсаліно”, “Сирена з ”Міссісіпі".