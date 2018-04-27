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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Помер конструктор радянського автомобіля "Нива"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Провідний радянський інженер-конструктор Валерій Доманський пішов з життя у віці 77 років. Про це повідомляє "Газета.ру", передає УНН.

Помер конструктор радянського автомобіля "Нива"

Доманський багато років присвятив роботі над проектом “класичної” “Ниви” у ролі головного конструктора, працюючи над її модифікаціями ВАЗ-21213 і 21214.

Головним у житті проектом для самого інженера була робота над автомобілем-амфібією “Нива” (ВАЗ-2122 “Річка”). Розробка цієї моделі велася на замовлення Міноборони з 1976 по 1987 рік. У підсумку найвідомішим широкому загалу проектом конструктора став ВАЗ-2123, сьогодні відомий як Chevrolet-Niva. Над покращенням цієї моделі Доманський продовжував трудитися і в останні роки.

Конструктор був госпіталізований 23 квітня з третім інсультом.

4 дня лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося.

Як повідомляв УНН, 20 квітня помер радянський космонавт, учасник експедицій на орбітальні станції “Салют-6” і “Салют-7” Володимир Ляхов.

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