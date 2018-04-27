Умер создатель советского автомобиля "Нива"

Доманский много лет посвятил работе над проектом “классической” “Нивы”, в роли главного конструктора работая над ее модификациями ВАЗ-21213 и 21214.

Главным в жизни проектом для самого инженера была работа над автомобилем-амфибией “Нива” (ВАЗ-2122 “Река”). Разработка данной модели велась по заказу Минобороны с 1976 по 1987 годы. В итоге самым известным широкой публике проектом конструктора стал ВАЗ-2123, сегодня известный как Chevrolet-Niva. Над улучшением этой модели Доманский продолжал трудиться и в последние годы.

Конструктор был госпитализирован 23 апреля с третьим инсультом.

4 дня врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

Как сообщалось, 20 апреля умер советский космонавт, участник экспедиций на орбитальные станции “Салют-6” и “Салют-7” Владимир Ляхов.