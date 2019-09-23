Помер перший німецький космонавт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Перший німецький космонавт Зігмунд Йен помер 21 вересня на 83 році життя. Про це повідомив у неділю Німецький аерокосмічний центр (DLR), пише УНН.
“Зі смертю Зігмунда Єна ми втратили визнаного космонавта, вченого і інженера”, — заявила глава DLR Паскаль Еренфройнд. — Він завжди вибудовував мости між Сходом і Заходом, виступав за використання космосу в мирних цілях. Ми будемо зберігати цей посил і керуватися ним“.
Зігмунд Йен 26 серпня 1978 року став першим німцем, який полетів у космос. Разом з радянським космонавтом Валерієм Биковським він відправився на кораблі “Союз-31” до орбітальної станції “Салют-6”. Повернувшись на Землю, отримав звання Героя Радянського Союзу і героя НДР. Після возз’єднання ФРН і НДР співпрацював з Німецьким аерокосмічним центром, а також Європейським космічним агентством (ЄКА). До останнього часу проживав в населеному пункті Штраусберг під Берліном.
Другим німцем, які вчинили політ у космос, в 1983 році став астронавт із Західної Німеччини Ульф Мербольд.
Як писав УНН, Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) завершило збірку центрального блоку важкої ракети Space Launch System (SLS), яку має намір використовувати для відправки астронавтів на Місяць.