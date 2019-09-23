Умер первый немецкий космонавт

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58601 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111330 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103174 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110218 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119644 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148275 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148663 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140461 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187839 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Умер первый немецкий космонавт

Умер первый немецкий космонавт

Киев  •  УНН

 • 15001 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Первый немецкий космонавт Зигмунд Йен умер 21 сентября на 83 году жизни. Об этом сообщил в воскресенье Немецкий аэрокосмический центр (DLR), пишет УНН.

“Со смертью Зигмунда Йена мы утратили признанного космонавта, ученого и инженера”, — заявила глава DLR Паскаль Эренфройнд. — Он всегда выстраивал мосты между Востоком и Западом, выступал за использование космоса в мирных целях. Мы будем хранить этот посыл и руководствоваться им“.

Зигмунд Йен 26 августа 1978 года стал первым немцем, который полетел в космос. Вместе с советским космонавтом Валерием Быковским он отправился на корабле “Союз-31” к орбитальной станции “Салют-6”. Вернувшись на Землю, получил звания Героя Советского Союза и героя ГДР. После воссоединения ФРГ и ГДР сотрудничал с Германским аэрокосмическим центром, а также Европейским космическим агентством (ЕКА). До последнего времени проживал в населенном пункте Штраусберг под Берлином.

Вторым немцем, совершившим полет в космос, в 1983 году стал астронавт из Западной Германии Ульф Мербольд.

Как писал УНН, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую намерена использовать для отправки астронавтов на Луну.

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